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Саида Мирзиёева будет контролировать развитие Каракалпакстана
Саида Мирзиёева
Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) -  Помощнику президента Узбекистана Саиде Мирзиёевой и советнику президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья Турсинхану Худайбергенову поручили следить за исполнением поручений главы государства по развитию Каракалпакстана, передает Podrobno.uz.

На собрании с участием главы государства в Кегейлийском районе Каракалпакстана отмечалось, что для создания благоприятных условий для жителей региона из бюджета республики до конца года будет выделено еще 100 миллиардов сумов.

В следующем году на социальную сферу и инфраструктуру Каракалпакстана планируется выделить более 1 триллиона сумов. В частности, будут построены и отремонтированы 24 школы, 5 детских садов, 7 медицинских учреждений.

На строительство инфраструктуры индустриальных зон и крупных производственных объектов будет направлено 353 миллиарда сумов.

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