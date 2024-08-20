На площади перед Государственным дворцом состоялась официальная церемония приветствия Президента Словении

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар находится с государственным визитом в Монголии с 20 по 21 августа 2024 года.

Сегодня Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Первая леди Лувсандоржийн Болорцэцэг приветствовали Президента Республики Словения Наташу Пирц-Мусар и ее супруга Алеша Мусара на площади Сухбаатара.

Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, затем прозвучали государственные гимны двух стран.

Главы двух государств поприветствовали официальных лиц Монголии и Словении, глав дипломатических миссий и международных организаций в Монголии, которые присутствовали на церемонии приветствия.

Отдав дань уважения памятнику Чингис хаану, Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар оставила запись в Книге почетных гостей в Государственном дворце Монголии.

Президент Ухнаагийн Хурэлсух и Президент Наташа Пирц-Мусар проведут официальные переговоры и обменяются мнениями о расширении отношений и сотрудничества между двумя странами и совместной работе для достижения целей устойчивого развития, таких как смягчение последствий изменения климата и опустынивания, а также обеспечение гендерного равенства.

В ходе государственного визита стороны подпишут Совместную декларацию Монголии и Республики Словения и документы, направленные на углубление двусторонних отношений и сотрудничества в области транспорта, туризма и лесного хозяйства.

В 2023 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Словения.

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