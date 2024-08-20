Монголия и Словения подписали ряд двусторонних документов

CentralAsia (MNG) - Монголия и Республика Словения подписали ряд документов о дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества. Об этом сообщила во вторник пресс-служба президента Монголии.

Стороны подписали совместную декларацию, а также несколько документов, касающихся расширения двусторонних связей в таких сферах, как туризм, воздушное сообщение, лесное хозяйство, торговля и промышленность, отмечается в официальном заявлении.

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар по приглашению своего монгольского коллеги Хурэлсуха Ухнаа прибыла в Улан-Батор во вторник с государственным визитом в сопровождении высокопоставленной делегации.

Это первый государственный визит президента Словении в Монголию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1993 году.

Ожидается, что Н. Пирц-Мусар примет участие во Всемирном женском форуме, который состоится в Улан-Баторе 22-23 августа.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения