ОДКБ проведет серию военных учений в Центральной Азии, - МИД РФ

CentralAsia (KZ) - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ближайшее время проведет в странах Центральной Азии серию учений по защите стабильности в регионе. Об этом 20 августа сообщил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

«В ближайшие недели планируется серия учений с различными компонентами Коллективных сил Организации на территории Казахстана, Кыргызстане и Таджикистана, нацеленных на отработку совместных действий по защите стабильности в Центральноазиатском регионе, коллективной безопасности, в частности с учетом ситуации в Афганистане», — сказал он «РИА Новости».

Агасандян подчеркнул, что Россия последовательно прилагает усилия для развития потенциала ОДКБ как эффективной структуры, ответственной за поддержание стабильности на евразийском пространстве.

В ОДКБ состоят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

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