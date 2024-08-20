Таксистам с праворульными авто запретят работать в Казахстане

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал о новшествах в сфере такси, которые хотят ввести с 1 января, сообщает Orda.kz.

Согласно меморандуму с агрегаторами такси водителей праворульных авто будут отключать от сервисов по перевозке пассажиров.

«Праворульные машины по закону запрещено использовать в деятельности такси, поэтому и InDrive, и Yandex не будут у себя их регистрировать. До 1 января Yandex и InDrive у себя проведут инвентаризацию, выявят праворульные и ограничат доступ», - сказал Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве.

Отключать будут от сервисов и авто, которые из праворульных переделали под леворульные. Они, по словам министра, также небезопасны.

«Агрегаторы будут проводить ревизию и такие машины тоже выявлять и отключать с 1 января», - добавил он.

Также МВД будет предоставлять список постоянных нарушителей ПДД. Их также будут отключать от агрегаторов.

Что касается поправки по лимиту междугородних расстояний для водителей с попутчиками до 50 км, это было просто предложение одного из членов рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегаторов.

«Такая поправка не готовится и не обсуждается. На таком интенсивном этапе обсуждения ограничение не предусматривается. 50, 100, км — неважно какое ограничение, конкретно такое изменение не предполагалось, тем более не шла речь о проведении по нему общественных слушаний. Кстати, буквально две недели назад у нас была встреча с основателем группы компании Indrive. Хочу сказать, что в целом позиция руководства мне очень импонирует с точки зрения, что и у Indrive самое главное в компании — обеспечить безопасность передвижения», - сказал Марат Карабаев.

Чуть меньше месяца назад Марат Карабаев ошарашил казахстанцев заявлением, что водителям InDrive в Казахстане могут запретить ездить на дальние расстояния. Он сказал, что современные технологии смогут ограничить водителей брать попутчиков для перемещения между городами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения