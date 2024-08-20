Минобороны России сообщило о взятии поселка Нью-Йорк в ДНР
- Азия и мир, общество
- 17:04, 20 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Российские войска группировки «Центр» взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР, сообщило Минобороны РФ в сводке 20 августа.
Ведомство отметило, что поселок является стратегически важным транспортным узлом.
Нью-Йорк находится к югу от Торецка и в течение двух лет был одним из нескольких населенных, пунктов вблизи которого линия соприкосновения не менялась в течение военных действий.
По данным Минобороны РФ, на других направлениях в ходе военных действий произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Золочев (Харьковская область), Могрица, Луговка (Сумская область);
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Червоная Диброва, Новосадовое;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Константиновка, Серебрянка;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Калиново;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка, Шахтерское;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных Новоданиловка, Пятихатки.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 2200 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, САУ Krab, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», две РСЗО «Град», РСЗО RAK-SA-12.
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