Минздрав Казахстана подготовил план действий на случай выявления вируса Mpox в стране

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CentralAsia (KZ) - На случай завоза в Казахстан нового штамма вируса Mpox в министерстве здравоохранения подготовили план действий, сообщил во вторник в ходе заседания правительстве вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев.

«На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения не зарегистрировано. Оценка рисков проводится регулярно, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других стран, где зарегистрированы завозные случаи данной инфекции», - сказал Нурлыбаев.

Он заверил, что заразность этой болезни, по мнению ученных, невысокая, поэтому риск возникновения вспышки на территории Казахстана минимальный. Однако, подчеркнул вице-министр, принимаются все профилактические меры по недопущению появления инфекции в Казахстане, а на случай завоза и выявления больных «разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий».

«Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. На сегодня подготовлено постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действия при чрезвычайных ситуациях», - заявил Нурлыбаев.

Вице-министр напомнил, что с момента первой регистрации вспышки с мая 2022 года подтверждено порядка 99 тыс. случаев, из них 189 – летальных.

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