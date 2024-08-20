Путин посетил школу в Беслане, захваченную террористами в 2004 год

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин приехал в Беслан в Северной Осетии, где посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». На его территории похоронены погибшие при теракте в школе №1 в 2004 году.

Путин возложил цветы на кладбище и впервые посетил саму школу.

В сентябре этого года исполнится 20 лет с момента теракта в Беслане. При захвате террористами школы 1 сентября погибли 334 человека, в том числе 186 детей. На территории мемориального комплекса открыто два памятника — «Древо скорби» в память о погибших заложниках, а также памятник убитым во время штурма бойцам спецподразделений «Альфа» и «Вымпел».