Проект газопровода «Сила Сибири - 2» из России в Китай через Монголию поставлен на паузу, - СМИ

CentralAsia (CA) - Монголия исключила проект газопровода «Сила Сибири - 2» из плана национального развития до 2028 года, который предусматривал прокладку трубы через ее территорию для транспортировки газа из России в Китай. Об этом сообщило китайское издание The South China Morning Post 19 августа.

Издание отмечает, что это решение многие расценивают как отложение проекта, который мог бы помочь Москве справиться с финансовыми трудностями на фоне санкций и продолжающейся войны в Украине.

Проект предусматривал строительство 2 594 км газопровода, значительная часть которого проходила бы через территорию Монголии, что потребовало бы участия страны в строительстве и переговорах по транзитным платежам.

Программа национального развития была объявлена в прошлую пятницу правительством Монголии, сформированным коалицией «национального единства», в которую входят три партии, занимающие 118 из 126 мест в Великом государственном хурале — парламенте страны — по итогам июньских выборов.

Аналитики, на которых ссылается издание, связывают приостановку проекта с разногласиями по ценам между Пекином и Москвой, а также с геополитическими факторами, включая возможные вторичные санкции со стороны западных стран, направленные против тех, кто поддерживает российские военные действия в Украине.

«Мы вступаем в долгую паузу, поскольку Москва больше не уверена, что сможет заключить желаемую сделку с Пекином, и, вероятно, отложит проект до лучших времен», — заявил Мунхнаран Байарлхагва, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Монголии, в интервью изданию.