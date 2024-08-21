90-летний монгольский спортсмен завоевал 2 золотые медали в Швеции

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров (WMAC) 2024 года пройдет с 13 по 25 августа в Гётеборге, Швеция.

Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров — масштабное мероприятие, которое длится две недели. В нем принимают участие около 8000 спортсменов старше 35 лет, представляющие более 100 стран.

90-летний Раднаа Цэрэн, уроженец сомона Баяндалай аймака Өмнөговь, стал лучшим в беге на 100 метров и 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов в возрастной группе 90-95 лет. Забег в этом году проходил в Швеции.

Напомним, в 2023 году Раднаа Цэрэн, серебряный призер Азиатских игр, на Международном турнире по легкой атлетике среди мастеров, проходившем в Австралии, стал победителем в следующих дисциплинах: тройной прыжок, бег на 60, 200 и 80 метров с барьерами, установив в каждой из них новые рекорды.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения