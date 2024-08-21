Национальный университет медицинских наук подписал МоВ с Императорским университетом Кюсю

CentralAsia (MNG) - Национальный университет медицинских наук Монголии (НУМН) подписал меморандум о сотрудничестве с Императорским университетом Кюсю Японии.

19 августа 2024 г. меморандум подписали и утвердили ректор НУМН, профессор Дамдиндорж Болдбаатар и президент Университета Кюсю Тацуро Исибаши.

«Мы верим, что сотрудничество двух университетов во многих областях медицины внесет значительный вклад в развитие медицины. В настоящее время в Университете Кюсю обучаются более 20 тысяч студентов. Среди них много талантливых монгольских студентов. Думаю, что в рамках сотрудничества количество монгольских студентов увеличится», — сказал г-н Тацуро Исибаши.

В свою очередь Дамдинсурэн сказал: «Наши два университета имеют давнюю историю сотрудничества. Во-первых, мы вместе работали над укреплением и развитием медицинской системы НУМН в Монголии. В этом контексте не только университетская больница, но также врачи и медицинские специалисты в Монголии будут проходить обучение и участвовать в программе обмена. Кроме того, Университет Кюсю пригласит лучших хирургов мира для совместных операций и работы в области подготовки врачей.

Во-вторых, важно помимо академического обмена включать студентов НУМН и Университета Кюсю в программы взаимного обмена студентами, чтобы пропагандировать нашу историю и культуру, общаться друг с другом, понимать друг друга, заводить друзей.

В-третьих, в Университете Кюсю есть Азиатский центр телемедицины, объединяющий более 160 стран мира. Больницу НУМН подключили к этому центру в 2022 году. Таким образом, будет достигнут большой прогресс в совершенствовании дистанционной диагностики, сотрудничестве в области патологии, постановке четкого диагноза и предоставлении качественных и быстрых лечебных услуг. В этом контексте мы продолжаем совместную работу и обучение медицинских специалистов, проводя дистанционную колоноскопию и лапароскопические операции.

Мы готовимся реализовать программу трансплантации органов в Монголии совместно с Университетом Кюсю. Прежде всего готовимся к трансплантации почек. Ведутся приготовления к повышению мощности лабораторий, подготовке кадров, контролю за состоянием пациентов до и после операции, контролю за иммунным ответом. Я уверен, что это сотрудничество пойдет на пользу развитию медицинской промышленности Монголии и здоровью народа. Также соглашение предусматривает реализацию совместных программ в сфере информационных технологий и подготовки специалистов по медицинскому оборудованию в сфере здравоохранения».

Императорский Университет Кюсю был основан в 1903 году как фукуокский медицинский колледж, а затем объединён с киотским императорским университетом. Императорский университет Кюсю был основан как самостоятельный в 1911 году. В 1947 императорский университет Кюсю переименован просто в университет Кюсю. Сегодня Университет Кюсю — крупнейший университет на острове Кюсю, расположен в городе Фукуока. В октябре 2003 года был объединён с институтом дизайна в единое заведение, институт дизайна при этом стал кампусом Охаси. В 2004 году согласно новому закону стал национальным университетом Японии.

Университет Кюсю входит в пятерку лучших государственных университетов Японии с более чем 5-летней историей и множеством ведущих исследовательских отделов, финансируемых правительством Японии.

источник: middleasiannews.com

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