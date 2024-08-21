Терминал Гашуунсухайт теперь является зоной таможенного контроля для горнодобывающей продукции

CentralAsia (MNG) - Территория площадью 74 гектара, принадлежащая ООО «Тавантолгойская железная дорога», расположенная в сомоне Ханбогд аймака Өмнөговь, недалеко от пограничного контрольно-пропускного пункта Гашуунсухайт, зарегистрирована в качестве зоны таможенного контроля, предназначенной для погрузки и разгрузки горнодобывающей продукции, в соответствии с Приказом № А/428 Генерального директора Главного таможенного управления Монголии (ГТУМ).

Перевалочный терминал позволяет перегружать контейнерные грузы, перевозимые по железной дороге с месторождений Тавантолгой, с железной дороги на автомобиль или с железной дороги на железную дорогу. Объект предоставляет круглосуточный комплексный сервис по хранению, обработке документов, связанных с экспортными перевозками, и платежным операциям, как сообщает Министерство развития дорог и транспорта Монголии.

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