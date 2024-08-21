Заместитель спикера парламента Болгарии посещает Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - Заместитель спикера парламента (Народото събрание) Болгарии Росица Кирова находится с официальным визитом в Монголии по приглашению министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

Первый день визита Кировой начался с возложения цветов к памятнику кириллице в столице Улан-Баторе.

«Мой визит в Монголию начинается с места, которое символизирует глубокие корни духовности, связывающие болгарский и монгольский народы», — сказала Кирова ученикам и учителям 118-й школы в Улан-Баторе, где установлен памятник кириллице. Она пообщалась с представителями местных органов власти и директорами школ этого района.

Кирова осмотрела школу и увидела специально организованную выставку на тему Болгарии. Ее встретили культурной программой, традиционным монгольским завтраком, выступлениями на струнных инструментах и ​​традиционными танцами.

Кирова — один из основных докладчиков на Всемирном женском форуме в Улан-Баторе 22 и 23 августа под эгидой президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

21 августа Кирова проведет двусторонние встречи с министром дорог и транспорта и министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

источник: middleasiannews.com

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