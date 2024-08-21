Пять монгольских команд примут участие в осеннем чемпионате PUBG Mobile Central Asia

CentralAsia (MNG) - Осенний чемпионат Центральной и Южной Азии по PUBGMobile пройдет с 21 августа по 14 сентября.

PUBG Mobile Super League – Central and South Asia Fall 2024 с призовым фондом 200 000 долларов США пройдет в Катманду, столице Непала, с 21 августа по 14 сентября.

В турнире пять монгольских команд сразятся с лучшими командами Казахстана, Непала, Бангладеш, Пакистана, Дальнего Востока (Россия) и Узбекистана.

Монгольские команды IHC Esports, Stalwart Esports и 4Merical Vibes возглавляющие рейтинги Центральной Азии, тоже примут участие в соревнованиях по прямому приглашению. А команды Falcons Force и Stronger Esports отобрались на чемпионат в результате южноазиатского предварительного этапа.

В итоге 20 команд будут соревноваться в пяти группах в течение трех недель, а в финал выйдут 16 команд, набравшие наибольшее количество очков. Матчи группового этапа будут проводиться каждые пять дней со среды по воскресенье, по 6 в день, всего 30 матчей. После 90 игр групповой этап завершится и будут определены лидеры таблицы.

Но финал продлится три дня, в каждый из дней будет сыграно по 6 игр. После 18 игр определятся чемпионы. Четыре лучшие команды финала примут участие в чемпионате мира этого года — PUBG Mobile Global Championship 2024.

источник: middleasiannews.com

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