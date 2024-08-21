Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся после двух лет брака

CentralAsia (CA) - Голливудские звезды Дженнифер Лопес и Бен Аффлек разводятся после двух лет брака.

Лопес подала на развод во вторник в суд Лос-Анджелеса, следует из судебных документов, попавших в распоряжение Би-би-си. В них 55-летняя Лопес указала официальную дату расставания — 26 апреля этого года.

Пара официально оформила брак в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а спустя месяц провела масштабную свадебную церемонию.

Лопес и Аффлек познакомились во время съемок фильма «Джильи», где исполняли главные роли, и встречались два года. В начале 2004 года они разорвали отношения, возобновив их спустя почти два десятилетия.

В последние месяцы сообщалось, что пара выставила на продажу особняк в Беверли-Хиллз за 65 млн долларов. Лопес и Аффлек также часто появлялись на публике по отдельности и без колец.

52-летний Аффлек ранее был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой познакомился на съемках фильма «Перл-Харбор». Они расстались в 2015 году после 10 лет брака, у них есть трое совместных детей.

Лопес была замужем четыре раза, сначала за официантом Охани Ноа, затем за своим бывшим танцором Крисом Джаддом и за певцом Марком Энтони (в этом браке у нее родились близнецы — сын и дочь).

Также она была помолвлена с бейсболистом Алексом Родригесом, а в начале нулевых состояла в отношениях с рэпером Шоном Комбсом, который продюсировал ее дебютный альбом On The 6.