В Испании умер самый старый человек на планете. Ей было 117 лет

Мария Браньяс Морера

CentralAsia (TM) - В городе Олот на северо-востоке Испании умерла Мария Браньяс Морера. На момент смерти ей было 117 лет и 169 дней. С 17 января 2023 года она была старейшим из живущих человеком на планете.

Она умерла в доме престарелых Санта-Мария-дель-Тура 19 августа. О смерти Марии Браньяс Мореры сообщила ее семья в социальной сети Х.

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско. Ее отец был урожденцем испанской Памплоны, а мать — каталонкой. В 1915 году ее семья переехала в Испанию. В 1931 году девушка вышла замуж за врача Жоана Морета. У них было трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.

В 1990-х годах Браньяс путешествовала по миру. С 2000 года она жила в доме престарелых. В 2019 году ее официально признали старейшим жителем Испании. В январе 2023 года Книга рекордов Гиннесса официально признала ее старейшим человеком в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет. Возраст испанки официально подтвердила не только Книга рекордов Гиннесса, но и Исследовательская группа геронтологии (GRG) и Группа LongeviQuest (LQ). Она пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании, а в 2020 году она переболела COVID-19.