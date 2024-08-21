Пирц-Мусар сказала, что Словения и Монголия разделяют ценности, цели и проблемы

CentralAsia (MNG) - Президент Наташа Пирц-Мусар заявила после встречи со своим коллегой Хурэлсухом Ухнаа во вторник в Улан-Баторе, что и Словения, и Монголия привержены демократии, верховенству закона и уважению прав человека, а также являются ярыми сторонниками многосторонности и уважения международного права.

Словению и Монголию связывают многие усилия и цели. Оба привержены демократии, верховенству закона и уважению прав человека. Аналогичные цели мы также преследуем в рамках международных отношений – таких как решительная поддержка многосторонности, женской повестки дня, мира и безопасности, уважения международного права и важности обеспечения ответственности, устойчивого развития и т. д. Вместе со Словенией Монголия также является одной из основных стран инициативы MLA (Люблянско-Гаагская конвенция о сотрудничестве в расследовании геноцида).

Мы также сталкиваемся со многими аналогичными проблемами, включая риски, связанные с изменением климата и проблемами безопасности, возникающими в результате изменившихся региональных и глобальных геополитических сдвигов. Прошедшая зима была одной из худших зим за последние годы для Монголии, а в прошлом году Словения пострадала от катастрофических наводнений. Подобные вызовы требуют более тесного сотрудничества и интеграции между единомышленниками, солидарности и усиления дипломатических усилий. Об этом сообщило словенское ИА Reporter.

Все эти темы Президент Республики Наташа Пирц Мусар обсудила с принимающей стороной, Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, с которым по итогам переговоров также подписали декларацию о сотрудничестве, которой подтвердили свое намерение. сотрудничать по выделенным направлениям.

На полях встречи Посол Республики Словения в Пекине Аленка Сухадольник подписала Меморандум о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством экономики, туризма и спорта Республики Словения и Министерством окружающей среды и Туризм Монголии. В рамках визита будут подписаны меморандумы о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух стран и меморандум о сотрудничестве в сфере лесного хозяйства.

В рамках государственного визита также пройдет первый словенско-монгольский бизнес-форум с акцентом на презентацию возможностей сотрудничества в сфере фармации, умного сельского хозяйства, питания, цифровизации и искусственного интеллекта, в котором также примет участие сильной бизнес-делегацией из Словении. Такие компании, как Крка, Medex, Duol, Adventure Travel, Emr Svet, Impact Hero GMBH, Tajfun Planina, Enetra и другие видят возможности для расширения своей деятельности в Монголии, а бизнес-форум станет возможностью установить контакты с партнерами.

Словения уже делится с Монголией своими ноу-хау в различных областях. В 2023 году Словения провела тренинг для монгольских миротворцев по теме гендерного равенства и включения принципа гендерного равенства в обучение в миротворческих операциях и миссиях, что было очень хорошо оценено монгольскими миротворцами.

Она также делится своими знаниями и опытом в области устойчивого лесопользования. В рамках визита Президент Республики также обратится к участникам семинара на тему расширения прав и возможностей женщин в лесном хозяйстве в рамках текущего проекта развития Словении в Монголии, направленного на передачу словенских знаний в области устойчивого лесопользования посредством расширения прав и возможностей. женщин в сельской местности.

В знак поддержки инициативы президента Монголии, направленной на посадку миллиарда новых деревьев в стране, президент Пирц-Мусар в рамках своего визита символически посадила красную сосну. Она также откроет фотовыставку словенского фотографа Матьяжа Танчича «Стражи Земли», на которой представлены истории сельских женщин и их связь с окружающей средой.

Президент республики также встретилась со спикером парламента Амарбаясгаланом Дашзэгвем и премьер-министром Оюун-Эрдэном Лувсаннамсраином . Она также обсудила с ними вопросы укрепления двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах, а также сотрудничество в международных организациях.

В ходе переговоров основное внимание было уделено сотрудничеству в сферах Женской повестки, мира и безопасности, борьбы с безнаказанностью и гендерного равенства, а также отношений между ЕС и Монголией и текущей ситуации в мире с акцентом на Украину. ситуация с безопасностью в Северо-Восточной Азии и ситуация в Центральной Азии.

Президент Наташа Пирц-Мусар станет почетным гостем вместе с президентом Хурелсухом на выходных в качестве докладчика на Всемирном женском форуме, где она примет участие в дискуссии о роли женщин в борьбе с изменением климата.

источник: middleasiannews.com

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