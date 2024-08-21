ВОЗ: Оспа обезьян не представляет такой же угрозы, какой был COVID-19

CentralAsia (CA) - Распространение оспы обезьян не представляет для стран Европы такой же угрозы, какой был коронавирус, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Аsia Тoday.

Он считает, что «оспа обезьян — это не новый COVID».

По его словам, сейчас ежемесячно фиксируют около 100 новых случаев заболевания оспой обезьян второго штамма в Европейском регионе. «Мы знаем, как контролировать оспу обезьян в Европейском регионе, а также (имеем представление) о тех шагах, которые необходимо принять, чтобы избежать распространения болезни»,— заверил Клюге на брифинге.

Глава бюро уточнил, что власти стран Европы с 2022 года научились применять нужные меры для борьбы с заболеваниями, но для полного устранения угрозы не хватило ресурсов.

14 августа ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Вирус начал распространяться в Демократической Республике Конго, позднее случаи заражения зафиксировали в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. На прошлой неделе в Швеции зарегистрировала первый случай заражения оспой обезьян.