Министр обороны России объявил о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск»

Андрей Белоусов

CentralAsia (CA) - В России создадут группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Координационного совета по военной безопасности приграничных территорий.

По его словам, командующие этих группировок и представитель Генерального штаба ВС РФ будут отвечать «за защиту граждан и территорий от атак беспилотных летательных аппаратов и иных средств нападения». Кто возглавит эти группировки, не уточняется.

В ходе заседания Белоусов также назначил заместителем руководителя Координационного совета генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова и распределил зоны ответственности каждого члена совета от Минобороны РФ.

После начала боевых действий на территории Украины были созданы шесть группировок войск: «Центр», «Запад», «Юг», «Восток», «Днепр» и «Север». Защита Курской, Белгородской и Брянской областей входила в задачи группировки «Север».

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области РФ. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация.