В России число госпитализаций с COVID-19 за неделю выросло на 28%

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CentralAsia (CA) - Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией РФ сообщил, что за неделю с 12 по 18 августа в России было госпитализировано с инфекцией 1409 человек — это на 28,1% больше по сравнению с показателем предшествующей недели.

Общий показатель заболеваемости коронавирусом за неделю на 100 тыс. населения вырос на 31,4% и составил 9,21. По числу инфицированных COVID-19 лидируют Москва и Санкт-Петербург: там за неделю выявили 3940 и 1663 заболевших соответственно. Число выздоровевших пациентов также выросло — до 10 558 человек, что на 20,3% больше в сравнении с предшествующей неделей. Информация представлена на сайте «Объясняем.рф».

Рост показателя заболеваемости наблюдается с первой декады июля: 9 июля он составлял 3,56. Наибольший всплеск роста приходится на август. Так, за две первые недели августа показатель заболеваемости вырос на 28,2% и 29,1% соответственно, до 7,01. Показатель смертности при этом снизился: в июле от COVID-19 в среднем умирало 20 человек, в то время как в августе этот показатель снизился до 10–14 погибших еженедельно.