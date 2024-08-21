Украинские войска контролируют 93 населенных пункта в Курской области России, - главком ВСУ

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторник объявил, что украинская армия взяла под контроль 93 населенных пункта и 1263 кв. км. территории Курской области РФ.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», Сырский заявил об этом, выступая по видеосвязи на Конгрессе местных и региональных властей Украины.

«Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км», — цитирует агентство Сырского.

С 6 августа ВСУ начали наступление в Курской области. 9 августа в области ввели режим ЧС федерального уровня. 10 августа Национальный антитеррористический комитет РФ ввел в Белгородской, Курской и Брянской областях режим КТО. 12 августа в Краснояружском районе Белгородской области, граничащем с Украиной, началась эвакуация. 12 августа врио Курской области РФ Алексей Смирнов сообщил, что украинская армия заняла 28 поселений в регионе – других данных от российских властей с тех пор не было.