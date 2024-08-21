Более 10 тыс. этнических казахов вернулись в Казахстан с начала года

CentralAsia (KZ) - По состоянию на 1 августа на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 10 134 этнических казаха. А всего с 1991 года в Казахстан вернулись 1 млн 138,5 тыс. этнических казахов, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, 47,5% кандасов прибыли с начала года из КНР, 37% – из Узбекистана, 5,8% – из Туркменистана, 5,2% – из Монголии, 3,2% – из России и 1,3% – из других стран.

Число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 59%, несовершеннолетних граждан – 31,3%, пенсионеров – 9,7%.

17,4% кандасов трудоспособного возраста имеют высшее образование, 23,8% – среднее специальное образование, 54,6% – общее среднее образование и 4,2% не имеют образования.

Для расселения кандасов определены такие трудодефицитные регионы, как Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и область Абай.

В целом квота на прием кандасов в регионах на 2024 год составляет 2 433 человека. По состоянию на 1 августа, в регионы переселено 1 937 кандасов.

В министерстве также напомнили, что с прошлого года статус кандаса присваивается по принципу «одного окна» через посольства Казахстана. На сегодняшний день в новом формате принято 12 495 заявлений от этнических казахов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения