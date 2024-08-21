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Демократы утвердили Камалу Харрис кандидатом в президенты США
Камала Харрис
Камала Харрис

CentralAsia (CA) -  Делегаты Демократической партии на церемониальном голосовании формально утвердили Камалу Харрис кандидатом в президенты США. На общенациональном съезде в Чикаго за нее проголосовали 4 566 делегатов.

Как сообщает CNN, церемониальное голосование стартовало со штата Делавэр. Следом голосования прошли в Калифорнии и Миннесоте, родных штатах Камалы Харрис и выбранного ею кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Оглашение результатов открытого голосования прошло на спортивной арене «Юнайтед-центр».

Сама Харрис на съезде в Чикаго не присутствовала. К церемонии она подключилась по видеосвязи из города Милуоки в Висконсине, где проходит ее третий предвыборный митинг.

«Для нас большая честь быть вашими номинантами. Нашу кампанию ведут люди, и вместе мы найдем новый путь вперед»,— сказала она.

Официально Демократическая партия выдвинула вице-президента Камалу Харрис кандидатом на президентские выборы 7 августа. Во внутрипартийных выборах Харрис не участвовала. Ее кандидатуру предложил президент США Джо Байден после того, как объявил о выходе из гонки. Выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

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