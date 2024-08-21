В Иране 35 паломников из Пакистана погибли в ДТП с автобусом

CentralAsia (CA) - В иранском городе Йезде произошла авария с участием автобуса. В результате ДТП 35 человек погибли, 15 получили серьезные травмы. По данным «Анадолу», в автобусе находились пакистанские паломники.

По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов. Автобус направлялся из Пакистана в Ирак.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он поручил Министерству иностранных дел оказать помощь пострадавшим и доставить тела погибших на родину.