экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Иране 35 паломников из Пакистана погибли в ДТП с автобусом

CentralAsia (CA) -  В иранском городе Йезде произошла авария с участием автобуса. В результате ДТП 35 человек погибли, 15 получили серьезные травмы. По данным «Анадолу», в автобусе находились пакистанские паломники.

По предварительной информации, причиной ДТП стал отказ тормозов. Автобус направлялся из Пакистана в Ирак.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования в связи с гибелью людей. Он поручил Министерству иностранных дел оказать помощь пострадавшим и доставить тела погибших на родину.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com