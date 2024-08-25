Ученые выяснили, что планеты содержат больше воды, чем считалось

// NASA/JPL-Caltech/R. Hurt

CentralAsia (CA) - Ученые выяснили, что планеты содержат больше воды, чем считалось.

Земля имеет железное ядро, окруженное мантией из силикатных пород, и воду (океаны) на ее поверхности. До сегодняшнего дня наука использовала эту простую планетарную модель для изучения экзопланет – планет, которые вращаются вокруг другой звезды за пределами нашей Солнечной системы.

Только в последние годы начали понимать, что планеты гораздо сложнее, чем думали.

Большинство известных на сегодняшний день экзопланет расположены близко к своим звездам. Это означает, что они в основном состоят из океанов расплавленной магмы, которые еще не остыли, чтобы образовать твердую мантию из силикатных пород, подобных Земной. Вода очень хорошо растворяется в этих магматических океанах – в отличие, например, от углекислого газа, который быстро выделяется и поднимается в атмосферу.

Железное ядро расположено под расплавленной оболочкой из силикатов. Так как же распределяется вода между силикатами и железом? Это именно то, что Дорн исследовал в сотрудничестве с Хайян Ло и Цзе Дином из Принстонского университета с помощью модельных расчетов, основанных на фундаментальных законах физики. Исследователи представили свои результаты в журнале Nature Astronomy.

Магматический бульон с водой и железом

Чтобы объяснить результаты, Дорну приходится вдаваться в подробности: «Для образования железного ядра требуется время. Значительная часть железа изначально содержится в горячем магматическом бульоне в виде капель». Вода, содержащаяся в этом супе, соединяется с каплями железа и проникает вместе с ними в сердцевину. «Капли железа действуют как подъемная сила, которая переносится водой вниз», - объясняет Дорн.

До сих пор было известно, что такое поведение характерно только для умеренных давлений, подобных тем, которые преобладают на Земле. Было неизвестно, что происходит на больших планетах с более высоким внутренним давлением. «Это один из ключевых результатов нашего исследования», - говорит Дорн. «Чем больше планета и чем больше ее масса, тем больше воды, как правило, смешивается с каплями железа и оседает в ядре. При определенных обстоятельствах железо может поглощать в 70 раз больше воды, чем силикаты. Однако из-за огромного давления в ядре вода больше не имеет формы молекул H2O, а присутствует в виде водорода и кислорода».

Большое количество воды также находится внутри Земли

Это исследование было инициировано исследованиями содержания воды на Земле, которые четыре года назад дали неожиданный результат: океаны на поверхности Земли содержат лишь малую долю от общего объема воды на нашей планете. Более 80 океанов Земли могут быть скрыты в своих недрах. Это подтверждается результатами моделирования поведения воды в условиях, подобных тем, которые преобладали во времена молодости Земли. Соответственно, эксперименты и сейсмологические измерения совместимы.

Новые открытия, касающиеся распределения воды на планетах, имеют серьезные последствия для интерпретации данных астрономических наблюдений. Используя свои телескопы в космосе и на Земле, астрономы могут при определенных условиях измерить массу и размер экзопланеты. Они используют эти расчеты для составления диаграмм соотношения массы и радиуса, которые позволяют сделать выводы о составе планеты. Если при этом – как это было до сих пор – не учитывать растворимость и распределение воды, объем воды может быть значительно занижен, вплоть до десяти раз. «На планетах гораздо больше воды, чем предполагалось ранее», - говорит Дорн.

Понимание истории эволюции

Распределение воды также важно, если мы хотим понять, как формируются и развиваются планеты. Вода, которая проникла в ядро, остается там навсегда. Однако вода, растворенная в магматическом океане мантии, может дегазироваться и подниматься на поверхность во время охлаждения мантии. «Таким образом, если мы обнаруживаем воду в атмосфере планеты, то, вероятно, в ее недрах ее гораздо больше», - объясняет Дорн.

Именно это пытается выяснить космический телескоп Джеймса Уэбба, который в течение двух лет отправлял данные из космоса на Землю. Он способен отслеживать молекулы в атмосфере экзопланет. «Непосредственно можно измерить только состав верхних слоев атмосферы экзопланет», - объясняет ученый. «Наша группа хочет установить связь между атмосферой и внутренними слоями небесных тел».

Особенно интересны новые данные об экзопланете под названием TOI-270d. Там были собраны доказательства реального существования таких взаимодействий между океаном магмы в его недрах и атмосферой.

В конце концов, водные миры поддерживают жизнь?

Вода является одним из необходимых условий для развития жизни. Уже давно существуют предположения о потенциальной обитаемости богатых водой Суперземель, то есть планет с массой, во много раз превышающей Земную, и с поверхностью, покрытой глубоким мировым океаном. Затем расчеты показали, что слишком большое количество воды может быть враждебно для жизни. Аргумент заключался в том, что в этих водных мирах слой экзотического льда высокого давления будет препятствовать обмену жизненно важными веществами на границе между океаном и мантией планеты.

Новое исследование теперь приходит к другому выводу: планеты с глубокими слоями воды, вероятно, являются редким явлением, поскольку большая часть воды на Суперземлях находится не на поверхности, как предполагалось до сих пор, а в ядре. Это заставляет ученых предположить, что даже планеты с относительно высоким содержанием воды могут обладать потенциалом для создания условий, подобных земным. Как заключают Дорн и ее коллеги, их исследование, таким образом, проливает новый свет на потенциальное существование богатых водой миров, которые могли бы поддерживать жизнь.