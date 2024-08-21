Байден одобрил секретную программу использования ядерного оружия, - The New York Times

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в марте утвердил пересмотренную ядерную стратегию, о которой публично не объявлялось, сообщила The New York Times (NYT). По данным издания, решение было принято на фоне «быстрого расширения ядерного арсенала Китая».

Документ получил название «Руководство по использованию ядерного оружия». Он направлен на подготовку США «к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи». Американское военное ведомство убеждено, что в течение следующего десятилетия Китай по запасам и разнообразию ядерного оружия сможет конкурировать с США и Россией.

NYT пишет, что стратегия обновляется каждые четыре года, но она настолько засекречена, что ее нет в электронном виде, а небольшое количество печатных копий распространяется только среди ряда должностных лиц из сферы нацбезопасности и командиров Пентагона. Однако в недавних выступлениях двум официальным лицам — служившему в Пентагоне «ядерному стратегу» из M.I.T. Випину Нарангу и старшему директору Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Пранаю Вадди — «было разрешено намекнуть на это изменение». Публичное уведомление, как ожидается, будет направлено Конгрессу до того, как Байден покинет свой пост.

В июле США рассекретили данные о количестве ядерных боеголовок: по состоянию на сентябрь 2023 года у страны их было 3748 штук. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщал, что в прошлом году девять государств, обладающих ядерным оружием (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея), продолжали модернизировать свои арсеналы. SIPRI отмечал, что количество оперативно развернутых ядерных вооружений при этом выросло.