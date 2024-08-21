Казахстан запретил ввоз пшеницы

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы.

Как сообщил Минсельхоз, по итогам первого полугодия текущего года импорт пшеницы составил 1,3 миллиона тонн, что практически равно годовому объему импорта 2023 года, тогда как на внутреннем рынке Казахстана достаточно запасов пшеницы прошлогоднего урожая.

Благодаря принятым мерам и благоприятным погодным условиям в период вегетации ведомство прогнозирует хороший урожай зерновых, которые с учетом переходящих запасов создадут избыточное предложение на рынке зерна.

«В целях защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета до 31 декабря 2024 года на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Республики Казахстан из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза», - говорится в сообщении ведомства.

Исключение составляет транзит пшеницы через территорию Казахстана, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Казахстана, пояснили в Минсельхозе.

Таким образом, приказ вводится в действие с 21 августа и действует до 31 декабря 2024 года.

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