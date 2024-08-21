ТАСС: В Курской области России из-за атак ВСУ погиб 31 человек

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (CA) - В результате атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую области РФ пострадали 143 человека, сообщили ТАСС в медицинских службах. Там уточнили, что в больницы доставлены 79 человек, в том числе четверо детей.

«На утро 21 августа подтверждена гибель 31 человека в результате атаки ВСУ на Курскую область, 143 получили травмы различной степени тяжести»,— рассказал представитель медицинских служб.

Бои с ВСУ продолжаются в Курской области с утра 6 августа. В регионе введен режим контртеррористической операции, а также режим ЧС федерального уровня. По данным Минобороны от 12 августа, под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов. За прошедшие сутки над областью сбили два БПЛА и две ракеты, никто не пострадал.