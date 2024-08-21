Рост авиационных происшествий в Казахстане связан с увеличением перевозок, считают в Минтранспорта

CentralAsia (KZ) - Количество авиационных инцидентов в Казахстане увеличилось из-за роста перевозок пассажиров, заявил в среду в ходе брифинга вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

«Хотел бы подчеркнуть, чтобы это не позиционировались, как противостояние между авиакомпаниями и аэропортами. Мы все делаем одну и ту же работу. Такие факты бывают, потому что интенсивность полетов растет», - сказал Ластаев.

Он добавил, что ежегодно «рост взрывной» - на 20-25%, и «на этот объем инцидентов случается больше». По его словам, только в августе пять самолетов былы временно выведено из строя после повреждения градом, еще два-три самолета повреждены техникой в аэропорту, еще одно – контейнером во время шторма.

«Разные причины и виды (происшествий). Но все сложилось так, что именно в августе, когда пиковый период перевозок, случилась такая ситуация», - констатировал вице-министр.

Он также заверил, что по каждому инциденту проводятся расследования.

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