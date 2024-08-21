В России хотят запретить «низкоквалифицированным» трудовым мигрантам привозить свои семьи и родственников

- Азия и мир, политика
- 18:35, 21 августа 2024
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CentralAsia (CA) - В России хотят запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких.
Так, в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал, что по теме миграционной политики на рассмотрении в Госдуме находятся 28 законопроектов по данной теме, причем 6 из них внесены в августе.
По его словам, предлагается:
- запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких;
- ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ;
- ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.
«По этим инициативам высказались в поддержку представители политических фракций Государственной Думы», - добавил Вячеслав Володин.