В России хотят запретить «низкоквалифицированным» трудовым мигрантам привозить свои семьи и родственников

CentralAsia (CA) - В России хотят запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких.

Так, в своем Telegram-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин написал, что по теме миграционной политики на рассмотрении в Госдуме находятся 28 законопроектов по данной теме, причем 6 из них внесены в августе.

По его словам, предлагается:

- запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить свои семьи, родственников, близких;

- ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ;

- ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.

«По этим инициативам высказались в поддержку представители политических фракций Государственной Думы», - добавил Вячеслав Володин.