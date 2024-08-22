90-летний Раднаа завоевал третью золотую медаль в Гётеборге

CentralAsia (MNG) - Чемпионат мира по легкой атлетике среди мастеров (WMAC) 2024 года пройдет с 13 по 25 августа в Гётеборге, Швеция.

90-летний Раднаа Цэрэн, уроженец сомона Баяндалай аймака Өмнөговь, стал лучшим в беге на 100 метров и 800 метров на чемпионате мира по легкой атлетике среди ветеранов в возрастной группе 90-95 лет.

Сегодня он уже завоевал свою третью золотую медаль в беге на 200 метров.

Через два дня он будет соревноваться в беге на 400 и 1500 метров, а также в тройном прыжке.

Понятно, что 90-летний монгол снова выиграет золотые медали в вышеперечисленных категориях.

источник: middleasiannews.com

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