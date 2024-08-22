На международном соревновании роботов сборная Монголии заняла 3 место

CentralAsia (MNG) - В международных соревнованиях роботов «Robot Challenge 2024» спортсмены сборной Монголии заняли 3-е место в командном зачете.

Монгольские спортсмены завоевали 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали.

Более 5000 спортсменов из 31 страны, более 700 тренеров, более 300 организаций и 300 000 участников соревновались в соревнованиях Robot Challenge 2024, которые прошли в Пекине, Китай, с 8 по 11 августа.

В соревнованиях в категориях взрослых и общеобразовательных учащихся приняли участие более 50 спортсменов из города Улан-Батора и аймаков Орхон и Ховд.

источник: middleasiannews.com

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