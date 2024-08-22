Преподаватели и студенты из Южной Кореи обучат робототехнике монгольских школьников

CentralAsia (MNG) - Программа «Совместная образовательная программа с университетом», организованная Министерством образования Республики Корея активно и успешно реализуется в корейских средних школах. Преподаватели и студенты университетов работают вместе над созданием интерактивных уроков и экспериментов, которые понравятся старшеклассникам и будут способствовать вовлечению учащихся в образовательный процесс. С помощью такого обучения дети интересуются наукой и закладывают основу для будущей карьеры в этой области.

В рамках этой работы профессор Ким Чен Джу из южнокорейского университета Хосо реализует программу под названием «Hoso Dream Start».

В течение шести недель он преподает корейским старшеклассникам курс «Основы автономных мобильных роботов», посвященный деталям роботов, микропроцессорам, датчикам, двигателям и языку программирования, благодаря чему ученики понимают основные концепции и принципы работы роботов. Эти школьники, участвующие в программе, интересуются сферой робототехники, заинтересованы в обучении и дальнейшей работе в этой сфере.

Профессор Ким Чен Джу вынашивал мечту о реализации программы «Hoso Dream Start» в Монголии и наконец подписал меморандум о взаимопонимании по ее реализации в сотрудничестве со школой №23 и школой №81 со специализированным иностранным языком обучения.

Он планировал провести урок «Основы автономных мобильных роботов» для учащихся школ №23 и №81 совместно со студентами своего универистета и учителями этих школ по модели, ранее реализованной в Университете Хосо. Им был предан школам комплект роботов «Microbit», который представляет собой обучающее устройство.

Поскольку курс будет проходить на корейском и английском языках, в программу также включен базовый курс корейского языка. Программа, сочетающая в себе офлайн- и онлайн-обучение, изучается на предмет возможности преподавания онлайн в течение учебного года, а также оффлайн или очно во время каникул.

источник: middleasiannews.com

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