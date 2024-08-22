Монгольские спортсмены принимают участие в чемпионате мира по скалолазанию среди молодежи IFSC

CentralAsia (MNG) - Соревнования пройдут в Гуйяне, Китай, с 21 по 31 августа. Спортсмены будут участвовать в возрастных категориях U16, U18, U20 в скорости, технике и боулдеринге.

Спустя семь лет чемпионат мира IFSC среди юниоров вернется в Китай, поскольку Гуйян станет вторым городом в стране, где пройдет это мероприятие (первым был Гуанчжоу в 2016 году).

Чемпионат мира по скалолазанию среди молодежи IFSC — ежегодный чемпионат мира по скалолазанию среди молодежи, организованный Международной федерацией спортивного скалолазания. Первые соревнования прошли в Базеле, Швейцария, в 1992 году. Боулдеринг был представлен на чемпионате 2015 года.

источник: middleasiannews.com

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