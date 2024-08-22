Newsweek: Союзник Китая намекнул, что план Путина и Си по строительству трубопровода ни к чему не приведет

CentralAsia (MNG) - Проект российского газопровода в Китай в пятницу столкнулся с препятствиями после того, как не имеющая выхода к морю восточноазиатская страна Монголия решила исключить проект из своей национальной программы действий до 2028 года.

Около трети предложенного Москвой проекта трубопровода «Сила Сибири-2», который соединит российские газовые месторождения в Алтайском крае с северо-восточным Китаем, предполагалось построить на территории Монголии, которая граничит как с Китаем, так и с Россией.

Продажи российского газа сократились из-за продолжающейся войны на Украине, и с тех пор президент Владимир Путин стремится расширить присутствие страны в Китае и на других рынках. Однако опубликованные в январе данные показали, что продажи российского газа Китаю не смогли компенсировать потерю торговли с Европой, вызванную западными санкциями, введенными из-за конфликта, который длится уже третий год.

Россия уже много лет ведет переговоры о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2», который, как планируется, будет ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров газа с севера России в Китай через Монголию. Однако в плане национального развития правительства Монголии на 2024–2028 годы этот амбициозный проект не учтен, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

Бывший чиновник Совета национальной безопасности Монголии сообщил газете, что проект трубопровода, скорее всего, будет отложен.

«Мы вступаем в длительную паузу. Москва больше не верит, что сможет получить желаемую сделку от Пекина и, вероятно, отложит проект до лучших времен», — сказал Мөнхнаран Баярлхагва.

Чиновник также предположил, что между Москвой и Пекином может возникнуть разногласие из-за мнения о том, что российский государственный газовый гигант «Газпром» стремится «в одностороннем порядке» контролировать часть трубопровода, который предлагается построить в Монголии.

«Это означало бы внезапное и долгосрочное усиление влияния Москвы в Монголии в ущерб Пекину, — сказал Баярлхагва. - Хотя это никогда не было явно выражено, было бы «справедливо» включить китайцев в развитие монгольского участка с самого начала».

Newsweek связался с Министерством иностранных дел России по электронной почте для получения комментариев.

Энергетическая отрасль считается жизненно важной для экономики Путина, которая сильно пострадала от западных санкций. Российский экспорт нефти и энергетическая отрасль составляют около 30 процентов доходов бюджета страны и имеют решающее значение для финансирования войны на Украине.

В 2023 году поставки из России в Китай по проекту газопровода «Сила Сибири-1» увеличились на 7 млрд куб. м до 23 млрд куб. м, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Однако это лишь «частично компенсировало их сокращение из России по трубопроводам в Европу», заявил в январе российский Центробанк.

В декабре 2023 года «Газпром» заявил, что добыча газа в первом полугодии упала почти на четверть до 179,45 млрд кубометров, объяснив снижение «политически мотивированными решениями стран, направленными на отказ от импорта российского газа».

автор: Изабель ван Бюген

перевод: Татар С.Майдар

источник: Newsweek World

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения