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Команда TheMongolz приглашена на Elisa Masters Espoo

CentralAsia (MNG) -  Мировой № 11 совершает поездку в Финляндию сразу после IEM Rio в октябре.

TheMongolZ — последняя команда, пополнившая список команд Elisa Masters Espoo 2024, присоединившись к 9z и ENCE и став третьей командой из топ-30, получившей приглашение.

Также примут участие украинская команда B8 и домашняя команда JANO, которые выиграли Elisa Invitational Spring и Elisa eSM соответственно, так что останется заполнить всего три слота.

Гарьдмагнай «bLitz» Бьямбасурэн и компания завершили прошлый сезон в первой десятке мирового рейтинга, выиграв YaLLa Compass 2024, но после перерыва им не удалось развить этот успех.

В финале чемпионата Skyesports они потерпели поражение от 3DMAX и, несмотря на победу над Eternal Fire и Spirit, были бы разочарованы, если бы заняли 9-12-е место на IEM Cologne после поражений от paiN и SAW.

В календаре TheMongolZ запланированы ESL Pro League Season 20 и IEM Rio перед Elisa Masters, при этом финал в Рио состоится всего за три дня до старта турнира в Эспоо 16 октября.

Список команд для финского турнира теперь выглядит следующим образом:

источник: middleasiannews.com

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