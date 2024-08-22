Монголия заимствует у Китая опыт борьбы с опустыниванием

CentralAsia (MNG) - Во вторник в городе Иньчуань /адм. центр Нинся-Хуэйского автономного района, Северо-Западный Китай/ открылся семинар по технологиям и практике борьбы с опустыниванием, в котором принимают участие 14 правительственных чиновников и технических работников из монгольского аймака Баянхонгор.

В течение семи дней участников будут знакомить с опытом района в данной сфере, особенно с технологиями экологической реставрации, способами комплексного регулирования пустынных земель, а также созданием фотоэлектрических станций в пустынях.

Приступив к борьбе с опустыниванием в 1950-х годах, Нинся-Хуэйский АР осуществил ряд экологических проектов по восстановлению лесо-травяного покрова на пахотных и пастбищных угодьях, а также защите естественных лесов и созданию полезащитных лесополос, что эффективно сдержало деградацию экосреды.

Согласно итогам проведенного в 2022 году 6-го по счету национального мониторинга ситуации с опустыниванием и деградацией земель, площадь пустынных и песчаных земель в Нинся-Хуэйском АР сократилась примерно на 154 тыс. га и 121,4 тыс. га соответственно по сравнению с показателями, зафиксированными в 2015 году, что свидетельствует о значительном улучшении местной экологической обстановки.

В июле 2012 года Нинся-Хуэйский АР и аймак Баянхонгор стали городами-побратимами. Проведение нынешнего семинара направлено на углубление практического сотрудничества между Китаем и Монголией в экологическом восстановлении и борьбе с опустыниванием, сообщили местные власти.

По словам чиновника департамента туризма и окружающей среды аймака Баянхонгор, согласно проведенной в 2020 году комплексной оценке более 70% территории аймака страдает от опустынивания среднего уровня и выше. Он также выразил уверенность в том, что обе стороны продолжат сотрудничество в разных сферах, используя полезную практику и эффективный опыт Нинся-Хуэйского АР в борьбе с опустыниванием.

Как сообщил замглавы районного Управления лесного и степного хозяйства Ван Цзысинь, в последние годы власти вышеуказанного района, активно делясь опытом и результатами борьбы с опустыниванием с международным сообществом, уже провели 4 международных семинара по борьбе с опустыниванием, в которых приняли участие 132 человека из 49 стран.

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