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Президент Азербайджана посетит Узбекистан с государственным визитом
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
Ильхам Алиев, президент Азербайджана

CentralAsia (UZ) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа посетит Узбекистан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.

В соответствии с программой пребывания в городе Ташкенте запланировано проведение переговоров на высшем уровне и первого заседания Высшего межгосударственного совета под председательством лидеров Узбекистана и Азербайджана.

В повестку дня саммита включены вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.

Стороны обсудят наращивание взаимного товарооборота, формирование нового портфеля кооперационных проектов, развитие деловых контактов, в том числе в рамках межрегионального обмена, раскрытие транспортно-коммуникационного потенциала, активизация культурно-гуманитарных связей и другие.

Предусматривается, что президенты проведут совместную встречу с представителями бизнеса двух стран, примут участие в ряде деловых и культурных мероприятий.

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