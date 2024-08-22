В Закон об энергетике Монголии будут внесены поправки

Доржханд Тогмид

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров Монголии 21 августа 2024 года Доржханд Тогмид, заместитель премьер-министра Монголии и председатель подкомитета по инвестициям в энергетический сектор, тарифным реформам и мегапроектам, представил реформы и изменения в энергетическом секторе.

В целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в сферу энергетики, реализации мегапроектов, преобразования государственных компаний в открытые акционерные общества путем повышения эффективности их управления и прозрачности профильным министрам поручено разработать проекты изменений в Закон «Об энергетике» и соответствующие законы, действующие в сфере энергетики, и внести их на рассмотрение Кабинета министров.

Приоритеты правительства Монголии отражают цели поддержки инвестиционной среды в энергетическом секторе, реализацию крупных энергетических мегапроектов, постепенное повышение тарифов для достижения полной окупаемости и дальнейшей индексации, а также преобразование государственных компаний в открытые акционерные общества. Для выполнения этих задач был создан Подкомитет, в состав которого вошли члены парламента, правительства, НПО энергетического сектора и частного сектора.

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