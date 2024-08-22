Fars: Вертолет с президентом Ирана Раиси разбился из-за плохой погоды и перегруза. Генштаб Ирана говорит, что это ложь

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- 9:26, 22 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Авиакатастрофа, в результате которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, признана несчастным случаем, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источник в спецслужбах страны.
В рамках расследования спецслужбы Ирана проверили «около 30 тысяч человек», исключив версию о том, что причиной крушения вертолета президента мог быть человеческий фактор.
На борту также не нашли следов применения каких-либо химических или отравляющих веществ. Кроме того, спецслужбы исключили версию об удаленном воздействии на электронные системы вертолета и диверсию.
По словам собеседника Fars, к авиакатастрофе привели два фактора: погодные условия и перегруз. Вертолет, как сообщается, вылетел с задержкой, и к тому моменту погода ухудшилась.
«Вертолет, на борту которого находился президент, перевозил на два человека больше, чем предписывалось в протоколах безопасности, и, когда пилот заметил туман и попытался вывести вертолет на нужную высоту, вертолету не хватило для этого мощности, и в условиях ограниченной видимости из-за тумана произошло столкновение с горой», — говорится в статье.
Иранский генштаб заявил, что версия источников агентства Fars не соответствует действительности.
«Информация агентства Fars о том, что одним из факторов крушения вертолета стало нахождение на борту еще двух пассажиров вопреки протоколам безопасности, из-за чего у вертолета не хватило мощности набрать необходимую высоту, — ложь», - говорится в заявлении.
Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и другие высокопоставленные чиновники, упал 19 мая, когда иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Никто из находившихся на борту при крушении не выжил.
В июле на выборах президента Ирана победил реформист Масуд Пезешкиан.