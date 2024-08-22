Похороны актера Алена Делона пройдут в его поместье 24 августа

CentralAsia (CA) - Похороны актера Алена Делона пройдут в субботу, 24 августа, в его поместье во французской коммуне Души, сообщает телеканал BFMTV.

По завещанию актера, его похоронят рядом с могилами его 35 собак.

На церемонии будут присутствовать трое детей Делона — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен, а также около сорока гостей, пишет BFMTV. Похороны пройдут «в условиях строжайшей конфиденциальности», а публичная церемония прощания состоится позднее.

Ален Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет. Он ушел из жизни в поместье в Души в окружении детей.