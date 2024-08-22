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В Афганистане уволили более 280 полицейских за отказ отрастить бороду
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство Афганистана по пропаганде добродетели и предотвращению порока, сформированное после прихода к власти «Талибана», уволило более 280 сотрудников сил безопасности за отказ отрастить бороду. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет ведомства за прошлый год.

Также в 2023 году в Афганистане были задержаны более 13 тыс. человек за «безнравственные поступки», но больше половины из них были отпущены на свободу спустя сутки, говорится в отчете.

Кроме того, за последний год талибы уничтожили 21 328 музыкальных инструментов и запретили тысячам операторов компьютеров продавать на рынках «безнравственные и неэтичные» фильмы, отмечает агентство.

Талибы после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года начали вводить в стране ряд запретов и ограничений, в том числе по поводу внешнего вида граждан. Например, парикмахерам в провинции Гильменд запретили брить бороды клиентам и ставить музыку во время работы. С аналогичным запретом столкнулись и парикмахеры в Кабуле.

Всех женщин в стране обязали носить хиджабы или любую другую одежду, которая полностью скрывает тело женщины, а в случае нарушения правила ответственным за них опекунам-мужчинам может грозить даже уголовное наказание. Также в стране потребовали закрыть салоны красоты, а женщинам запретили коррекцию бровей.

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