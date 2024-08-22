КЧС Таджикистана предупредил о возможности схода селевых потоков

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 22-23 августа в горных и предгорных районах РРП, Согдийской области и на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидается сход локальных селевых потоков, предупреждает Комитет по чрезвычайным ситуациям при правительстве РТ.

В связи с этим Комитет настоятельно рекомендует жителям и гостям страны быть особенно осторожными при выходе на водоемы, туристические маршруты и в горные походы в указанные дни.

Также рекомендуется соблюдать осторожность при передвижении через перевалы и горные дороги. Комитет призывает население провести работы по очистке селевых сбросов, рек, каналов и других водоемов, находящихся вблизи или на территории их проживания, чтобы минимизировать риски.

По данным ведомства, за первые шесть месяцев текущего года в результате стихийных бедствий в Таджикистане погибли 15 человек. Из них девять стали жертвами схода селевых потоков, четверо погибли от удара молнии, а два человека – от схода оползней.

Общий ущерб, нанесённый стихийными бедствиями за указанный период, составил 130,66 млн сомони.

За этот период было зарегистрировано 532 чрезвычайные ситуации, что на 57 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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