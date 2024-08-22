Хурэлсух: Монголия стала первой страной в Азии, признавшей гендерное равенство в своей Конституции, принятой 100 лет назад

CentralAsia (MNG) -

Сегодня под эгидой Президента Монголии в Улан-Баторе открылся Всемирный женский форум на тему «За зеленое будущее», организованный Администрацией Президента и Министерством иностранных дел Монголии в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

Всемирный женский форум открыл Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа. С приветственными речами также выступили Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, президент Ассоциации женщин Монголии Оюунгэрэл Батнасан, Президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар, Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова, Вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятходу и другие гости.

Представляем краткую транскрипцию вступительной речи Президента Монголии:

«Уважаемые гости и делегаты,

Дамы и господа,

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем женщинам-лидерам со всего мира, которые присоединились к нам на международном женском форуме в нашей прекрасной стране, Стране Вечного Синего Неба, и пожелать вам хорошего дня.

Монголия организует этот Всемирный женский форум в преддверии Саммита будущего, который состоится в сентябре следующего года в Нью-Йорке, и в рамках подготовки к 30-летию Пекинской декларации и Программы действий и 25-летию резолюции Совета Безопасности «Женщины, мир и безопасность». Я искренне благодарю соорганизаторов этого мероприятия, Организацию Объединенных Наций и ее системные организации, а также все другие организации, их руководство и персонал, которые оказали нам искреннюю поддержку.

Поскольку женщины играют выдающуюся роль в поддержании мира, развитии и семейном благополучии в любой стране, роль и участие женщин и женщин-лидеров имеют важное значение в поддержании мира и безопасности во всем мире, достижении Целей устойчивого развития и построении справедливого и гуманного общества. Хотя мы уже прошли половину пути в реализации глобальных Целей устойчивого развития, ЦУР 5 — достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек — еще не достигнута. Несмотря на определенные достижения в области гендерного равенства в различных странах мира, международные организации предупреждают, что реализация остается недостаточной.

Согласно исследованию МВФ, во многих странах по-прежнему существуют правовые нормы, ограничивающие участие женщин в экономике, и сохраняется низкая представленность женщин на уровнях принятия решений по сравнению с мужчинами. Например, по состоянию на июнь этого года только 26 стран возглавляются женщинами, и женщины составляют 26,5 процента членов парламента во всем мире и 22 процента членов кабинета министров, возглавляющих министерства. Женщины непропорционально представлены в неформальном секторе и неоплачиваемом труде, и им платят примерно на 12 процентов меньше, чем мужчинам. Исследование МВФ также подчеркнуло возможность расширения мировой экономики на 23 процента, если гендерное равенство будет полностью достигнуто во всем мире.

Уважаемые гости и делегаты,

Поскольку мы, монголы, с древних времен почитаем мать как богиню, исторические записи показывают, что мудрость, чуткость и доброта женщин, включая королев, играли решающую роль в государственных делах и дипломатических отношениях между странами. Монголия стремится и дальше обогащать свои исторические традиции, создавать условия для равноправного участия женщин в каждом секторе на национальном и на каждом уровне и демонстрировать лидерство в регионе.

Монголия стала первой страной в Азии, признавшей гендерное равенство в своей Конституции, принятой 100 лет назад, которая признала политические права женщин и гарантировала им право голосовать и быть избранными. В этой связи мне приятно отметить, что в этом году исполняется 100 лет со дня создания Союза монгольских женщин, первой неправительственной организации, занимающейся защитой прав монгольских женщин.

Усилия Монголии по расширению возможностей для женщин быть избранными в парламент и улучшению правовой базы привели к тому, что на последних выборах 32 женщины получили места, что составляет 25 процентов от общего числа депутатов. Это достижение ставит Монголию в один ряд с ведущими странами Азии по представительству женщин в парламенте.

Монголия присоединилась к многочисленным международным соглашениям, конвенциям и активно поддерживает инициативы, направленные на защиту прав девочек и женщин и содействие гендерному равенству. Страна также является членом Комиссии по положению женщин (КПЖ) при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС ООН). С 1997 года Монголия является одним из основных инициаторов двухгодичной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Улучшение положения женщин и девочек в сельских районах».

Уважаемые гости и делегаты,

Человечество сталкивается со все более сложными временами, характеризующимися быстрым изменением климата, пандемиями, войнами и вооруженными конфликтами. Человечество потеряло более 7 миллионов жизней из-за пандемии COVID-19. Согласно отчету, более 120 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и страны за последние 16 месяцев из-за изменения климата, стихийных бедствий, геополитической напряженности и конфликтов. В частности, исследование ООН по окружающей среде показало, что примерно 80 процентов перемещенных лиц из-за изменения климата составляют женщины и дети. Кроме того, Всемирная метеорологическая организация объявила, что прошлый июль был одним из двух самых жарких месяцев в мире...

...Кроме того, Монголия готовится принять 17-ю Конференцию сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 2026 году. Я также рад сообщить, что по инициативе Монголии Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию, провозглашающую 2026 год Международным годом пастбищных угодий и скотоводов...

...

Весьма похвально, что Пакт о будущем, который должен быть принят на предстоящем Саммите ООН будущего, подчеркивает важнейшие вопросы защиты прав женщин, усиления их лидерства и политического участия, а также расширения их экономических прав и возможностей.

Уважаемые гости и делегаты,

Дамы и господа,

Голос, участие и лидерство девочек и женщин имеют решающее значение для решения таких серьезных проблем, как глобальный мир, безопасность, экологические проблемы, изменение климата и продовольственная безопасность. Я уверена, что женщины-лидеры, участвующие в этом международном форуме, приехавшие со всего мира, внесут значительный вклад с помощью ваших предложений и инициатив...

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... Желаю вам всем женщинам и женщинам-лидерам больших успехов в ваших начинаниях по достижению целей глобального мира, безопасности и устойчивого развития.

Желаю вам, дорогие женщины-лидеры, посещающие нашу прекрасную страну, Страну Вечного Синего Неба, здоровья, счастья и всего самого наилучшего.

Желаю вам всем больших успехов в вашей форумной деятельности».

Всемирный женский форум еще раз подтверждает инициативы и мероприятия, осуществляемые Монголией для обеспечения гендерного равенства и расширения прав женщин на мировой арене. В Форуме принимают участие женщины-лидеры из всех сфер деятельности, включая глав государств и правительств, министров иностранных дел, глав международных организаций и международных неправительственных организаций, а также общественных деятелей, деловых женщин, артистов и спортсменок.

Основная часть Всемирного женского форума состоит из первого заседания, пленарного заседания, заключительного заседания и следующих шести тематических сессий.

Женщины-лидеры активизируют деятельность в области охраны окружающей среды

Устойчивое будущее: роль женщин в формировании продовольственных систем

Женщины в цифровой экономике

На пути к экономике, основанной на гендерном равенстве

Важность образования для расширения прав и возможностей женщин и девочек и его влияние

Гендерное равенство в спорте, искусстве и культуре.

На Форуме будет принят итоговый документ с рекомендациями по итогам тематических сессий.

В рамках Форума откроется фотовыставка «17 образов лидерства», демонстрирующая вклад женщин разных поколений, которые участвуют в реализации 17 Целей в области устойчивого развития.

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