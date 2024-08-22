В МИД Казахстана вызвали посла Беларуси после высказываний Лукашенко

CentralAsia (KZ) - В Министерство иностранных дел Казахстана пригласили посла Беларуси Павла Утюпина, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РК.

Глава казахстанского МИД Мурат Нуртлеу в беседе с послом сказал, что Беларуси следует объективно оценивать позицию Казахстана «в отношении текущих процессов».

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твердо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», — передал МИД слова министра.

Внешнеполитический курс страны, которую проводят власти в нынешних геополитических условиях, подчеркнула Астана, доказал свою эффективность.

Заявление МИД Казахстана последовало за интервью белорусского президента Александра Лукашенко, в котором он раскритиковал внешнюю политику нескольких постсоветских республик.

«Мы не начинаем юлить, как некоторые наши постсоветские государства. От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать… Так дело не пойдёт. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придёте ещё к той же России и будете просить поддержки и помощи. Просить не у кого. Вот в Казахстане что-то случилось – кого просили? Китай, Индию, Пакистан там рядом? Нет! «Путин, Лукашенко, помогите!» И мы перебросили туда в течение полудня – наши самолёты уже приземлялись в Казахстане, утихомирили. Я не в упрёк говорю, и это не «отдать долг»... Но надо понимать, что если сложится ситуация, что вы потом просить нас будете, а не кого-то. Никто вам на помощь не придёт. Мы создали экономическое пространство худо-бедно, зачем его терять? Что, Казахстан или Узбекистан со своими товарами ждут где-то в Америке или Евросоюзе? Да нет, если чего не хватает, может, и купят на 2 млн долларов, а остальное сами ешьте. А избыток большой куда? В Россию просятся продать, общий рынок», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия».

Лукашенко также высказался о политике Армении в отношении Запада.

«Вы видите и политику (я даже не обращал внимания и говорить не хочу) Армении. Ну что это за политика?! Ну, кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению. Так же, как было с Соединенными Штатами Америки (речь о том, как США бросили своих партнеров, уходя с территории Афганистана, отмечает БЕЛТА)», - сказал президент.

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