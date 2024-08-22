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Премьер Индии Моди в Польше выступил за урегулирование конфликта в Украине
Нарендра Моди в Польше
Нарендра Моди в Польше

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна выступает за мир в Европе, и призвал мировое сообщество решать вопрос урегулирования конфликта в Украине совместными усилиями.

Как сообщает Hindustan Times, об этом он сказал на встрече с индийской диаспорой во время визита в Польшу.

«Индия верит в традицию Будды, поэтому верит в мир, а не в войну. Индия выступает за мир в этом регионе, и очевидно, что сейчас не время для войны. Нам нужно быть вместе, чтобы бороться с проблемами. Индия фокусируется на дипломатии и диалоге»,— сообщил Моди.

Премьер Индии сказал, что ждет возможности продолжить разговор с властями Украины об укреплении двустороннего сотрудничества. Он также намерен обменяться мнениями с Владимиром Зеленским об урегулировании конфликта. «Как друзья и партнеры, мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион»,— добавил Нарендра Моди.

Моди прибыл с официальным визитом Варшаву накануне в среду. Ожидается, что 23 августа он отправится в Украину. Bloomberg писал, что Моди согласился передавать послания между Путиным и Зеленским. 8 августа премьер Индии посещал с официальным визитом Москву.

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