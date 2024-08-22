В Москве трех мигрантов задержали по делу о фабрике поддельных паспортов

CentralAsia (CA) - В Москве задержали трех мигрантов, которых заподозрили в производстве поддельных документов для дальнейшего их использования в мошеннических и других противоправных действиях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанные делали паспорта иностранных граждан, миграционные карты и водительские удостоверения с помощью графических редакторов. В дальнейшем эти документы использовались для оформления кредитных карт и хищения денежных средств, уточнила Волк.

У задержанных изъяли более 1 тыс. поддельных документов, а также печати, оргтехнику и расходные материалы. Один из мигрантов был ранее судим за аналогичное преступление.

Возбуждено дело по ст. 159 (мошенничество) и ст. 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все фигуранты арестованы, силовики ищут их сообщников.