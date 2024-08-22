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Украинские дроны атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт «Остафьево» под Москвой, - глава военной разведки Украины
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) -  Украинские дроны вчера, 22 августа атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт «Остафьево» под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.

«Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников», - рассказал Буданов.

По его словам, всего было задействовано около 50 беспилотников. Был ли нанесен какой-то ущерб, уточняется.

«Сейчас мы проводим проверку», - добавил глава ГУР.

По данным системы пожарной информации NASA, ни в «Остафьево», ни в «Миллерово» пожаров не было, пишет The War Zone.

Российские власти накануне заявили, что сбили все беспилотники, которые атаковали российские регионы. Минобороны России сообщало о 45 сбитых дронах.

Прошлой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 10 сбитых беспилотниках в районе Подольска и назвал атаку одной из самых масштабных за все время.

Подольск находится рядом с аэропортом «Остафьево», который используют российские военные.

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