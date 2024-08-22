Украинские дроны атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт «Остафьево» под Москвой, - глава военной разведки Украины

- Азия и мир, политика
- 15:19, 22 августа 2024
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CentralAsia (CA) - Украинские дроны вчера, 22 августа атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт «Остафьево» под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области РФ.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии The War Zone.
«Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников», - рассказал Буданов.
По его словам, всего было задействовано около 50 беспилотников. Был ли нанесен какой-то ущерб, уточняется.
«Сейчас мы проводим проверку», - добавил глава ГУР.
По данным системы пожарной информации NASA, ни в «Остафьево», ни в «Миллерово» пожаров не было, пишет The War Zone.
Российские власти накануне заявили, что сбили все беспилотники, которые атаковали российские регионы. Минобороны России сообщало о 45 сбитых дронах.
Прошлой ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 10 сбитых беспилотниках в районе Подольска и назвал атаку одной из самых масштабных за все время.
Подольск находится рядом с аэропортом «Остафьево», который используют российские военные.