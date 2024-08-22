В Африке нашли второй по размерам в истории человечества алмаз

CentralAsia (CA) - Горнодобывающая компания Lucara Diamond объявила об обнаружении на месторождении «Карове» в Ботсване (Африка) алмаз массой в 2492 карата (498,4 грамма), сообщает пресс-служба организации.

Найденный драгоценный камень, не получивший пока собственного имени, стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.

Больше него — 3106,75 карата или 621,35 грамма — был только знаменитый «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Но этот камень еще в начале XX века расколот более чем на сотню частей. Крупнейший из ограненных осколков «Куллинана» — бриллиант «Большая звезда Африки» — весит 530,2 карата и украшает хранящийся в британском Тауэре скипетр короля Эдуарда VII.

Найти новый алмаз удалось с помощью специальной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, позволяющей обнаруживать и извлекать в целом виде большие драгоценные камни. Компания установила ее в 2017 году для выявления и сохранения крупных, высокоценных алмазов.