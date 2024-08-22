В Узбекистане мужчину оштрафовали за ношение хиджаба

CentralAsia (UZ) - В Андижане (Узбекистан) правоохранительные органы задержали мужчину в женской одежде, платке и с медицинской маской на лице, сообщает пресс-служба УВД Андижанской области.

По данным ведомства, его оштрафовали на 5,1 миллиона сумов (около 405 долларов).

«В отношении гражданина был оформлен протокол о правонарушении, предусмотренного статьей административного «нахождение в общественных местах в виде, не позволяющем идентифицировать личность», ему назначен штраф в размере 15 базовых расчетных величин (5,1 миллиона сумов)», - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале областного УВД.

В ноябре 2023 года в Узбекистане выступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие штраф в размере от десяти 15 базовых расчетных величин (от 270 до 405 долларов) за ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности.

Ранее в июне житель Ташкентской области Узбекистана получил 15 суток ареста за ношение никаба и женской одежды и сопротивление полиции при задержании. На суде мужчина сообщил, что он с детства пользовался такой одеждой.